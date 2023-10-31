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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 23 серия смотреть онлайн от 31.10.2023

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Серия 23 | 31.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 23 серия Дзюбенко и Зорин снова напали на возможный след серийного убийцы. За последний месяц в городе произошло минимум три странных преступления, которые похожи на дело рук маньяка. Для Вадима Зорина такие убийцы – это любимая тема для сенсационных статей, поэтому он охотно взялся за новое расследование.

В 23 серии сериала Агенты справедливости у убийцы предположительно было три жертвы. Он по несколько дней жестоко их избивал и только потом убивал и избавлялся от тела. Агентов насторожило то, что он застрелил только одну жертву. У остальных тел не было огнестрельных ранений. Если это маньяк, то почему он меняет способ убийства? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 23 серия от 31.10.2023.

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