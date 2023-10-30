Серия 22 | 30.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 22 серия от 30.10.2023 Наталья Дзюбенко наконец-то собралась с духом, чтобы поговорить с Мирославом Ивановичем. Ей тяжело дался этот шаг, ведь она думала, что отец бросил ее в детстве. Почему он решил объявиться сейчас и тайком познакомиться с дочерью, не признавшись, кем он ей приходится? В 22 серии сериала Агенты справедливости Наталья наконец-то узнает правду о своем прошлом!

Алла в 22 серии сериала Агенты справедливости взялась за расследование дела о семейном проклятии мультимиллионера Продана. Родственники бизнесмена один за другим умирают в свои дни рождения. Что это, мистика или продуманные убийства? Вадим и Наталья не согласились расследовать это дело, поэтому Алла заручилась поддержкой Мирослава Ивановича. Смотрите прямо сейчас, в какие приключения попал неожиданный дуэт, в сериале Агенты справедливости 5 сезон 22 серия.

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