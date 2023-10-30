Серія 22 | 30.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 22 серія від 30.10.2023 Наталія Дзюбенко нарешті зібралася з духом, щоб поговорити з Мирославом Івановичем. Їй важко дався цей крок, адже вона думала, що батько покинув її в дитинстві. Чому він вирішив з’явитися зараз і потай познайомитися з дочкою, не зізнавшись, ким він їй доводиться? У 22 серії серіалу Агенти справедливості Наталія нарешті дізнається правду про своє минуле!

Алла в 22 серії серіалу Агенти справедливості взялася за розслідування справи про сімейне прокляття мультимільйонера Продана. Родичі бізнесмена одне за одним помирають у дні народження. Що це, містика чи продумані вбивства? Вадим та Наталя не погодилися розслідувати цю справу, тому Алла заручилася підтримкою Мирослава Івановича. Дивіться просто зараз, в які пригоди потрапив несподіваний дует, в серіалі Агенти справедливості 5 сезон 22 серія.

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