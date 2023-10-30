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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 21 серія дивитись онлайн від 30.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 21 серія від 30.10.2023. Агенти справедливості 21 серія 5 сезон від 30.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 21 | 30.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 21 серія від 30.10.2023 Наталія досі ображена на Вадима. Вона дізналася, що партнер без дозволу копався в її минулому, щоб знайти її біологічного батька. Наталя нічого не хотіла знати про нього, тож її дуже обурила самодіяльність Вадима. Чи зможе вона пробачити партнерові? Дізнайтеся зараз!

Заза у 21 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон запропонував Наталі та Вадиму взятися за нову справу. Цілительку з села під Києвом забили гантелею до смерті. Її дочка Іра перебувала на чергуванні в лікарні, коли на жінку напали в її ж будинку. Виявилося, що Таїсія була причетна до скандальної справи про подвійне вбивство. Хто міг їй помститися? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 21 серія від 30.10.2023.

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