Серія 21 | 30.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 21 серія від 30.10.2023 Наталія досі ображена на Вадима. Вона дізналася, що партнер без дозволу копався в її минулому, щоб знайти її біологічного батька. Наталя нічого не хотіла знати про нього, тож її дуже обурила самодіяльність Вадима. Чи зможе вона пробачити партнерові? Дізнайтеся зараз!

Заза у 21 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон запропонував Наталі та Вадиму взятися за нову справу. Цілительку з села під Києвом забили гантелею до смерті. Її дочка Іра перебувала на чергуванні в лікарні, коли на жінку напали в її ж будинку. Виявилося, що Таїсія була причетна до скандальної справи про подвійне вбивство. Хто міг їй помститися? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 21 серія від 30.10.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 сезон 20 серія від 30.10.2023