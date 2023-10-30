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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 21 серия смотреть онлайн от 30.10.2023

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Серия 21 | 30.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 21 серия от 30.10.2023 Наталья все еще обижена на Вадима. Она узнала, что партнер без разрешения рылся в ее прошлом, чтобы найти ее биологического отца. Наталья ничего не хотела знать о нем, поэтому ее очень возмутила самодеятельность Вадима. Сможет ли она простить напарника? Узнайте прямо сейчас!

Заза в 21 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон предложил Наталье и Вадиму взяться за новое дело. Целительницу из села под Киевом забили гантелей до смерти. Ее дочь Ира находилась на дежурстве в больнице, когда на женщину напали в ее же доме. Оказалось, что Таисия была замешана в скандальном деле о двойном убийстве. Кто мог ей отомстить? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 21 серия от 30.10.2023.

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