Серия 20 | 30.10.2023 | Сезон 5

Смотрите Агенты справедливости 5 сезон 20 серия от 30.10.2023 на СТБ! Вадим и Наталья расследуют таинственные смерти женщин в роддоме. По официальной версии, которую представляют в СМИ, обе умерли от осложнения после гриппа. Из-за вируса многие школы поуходили на карантин, но таких смертельных случаев больше не было. Подруга Марго в 20 серии сериала Агенты справедливости 2023 попросила обратить внимание на этот случай. Она работала в том роддоме, где лежали обе роженицы. По ее словам, смерти вообще не были похожи на грипп, ведь симптомы развились молниеносно. Марго сделала вскрытие и увидела четкие следы сильного пищевого отравления. Были ли эти смерти убийствами? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 20 серия от 30.10.2023.

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