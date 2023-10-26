Серия 19 | 26.10.2023 | Сезон 5

Вы смотрите увлекательный сериал о работе частного детективного агентства, которое занимается расследованиями сложных и запутанных дел – Агенты справедливости 5 сезон 19 серия от 26.10.2023.

Пока Вадим Зорин занят своими делами, за новое расследование берется Наталья Дзюбенко. Женщине поручили задачу найти убийцу журналистки Екатерины Шпак, которая накануне своей гибели в детективе 2023 Агенты справедливости 5 сезон со скандалом покинула студию политического ток-шоу во время прямого эфира.

Все выглядит так, якобы Екатерину убил грабитель, ворвавшийся в ее квартиру. Но очень подозрительно, что это произошло сразу после того, как Шпак опозорила местного депутата на глазах телезрителей. Так действительно ли убийство Екатерины имеет политический мотив? Смотрите в Агенты справедливости 5 сезон 19 серия от 26.10.2023.

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