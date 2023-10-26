Серия 18 | 26.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 18 серия от 26.10.2023 рвение Аллы к расследованиям до сих пор не угасло. Она хочет поскорее выйти из клиники и взяться за следующее дело. Ей все еще нельзя напрягаться, поэтому Наталья согласилась взяться за расследование нового дела вместо нее.

В 18 серии сериала Агенты справдливости 5 сезон Алла хотела взяться за расследование дела о смерти модели Елены Якимчук. По официальной версии следствия, Алла умерла в результате несчастного случая – она просто захлебнулась, когда пошла поплавать в бассейне. Однако Алле смерть Елены кажется подозрительной, поэтому она договорилась о встрече с ее ассистенткой Оксаной. Что узнали Вадим и Оксана, когда поговорили с девушкой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 18 серия от 26.10.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости – все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 5 сезон 17 серия от 26.10.2023