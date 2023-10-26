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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 17 серия смотреть онлайн от 26.10.2023

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Агенты справедливости 5 сезон 17 серия смотреть онлайн от 26.10.2023
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 Агенты справедливости 5 сезон 17 серия смотреть онлайн от 26.10.2023
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Серия 17 | 26.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 17 серия Вадим и Наталья взялись за расследование дела об убийстве известной и скандальной певицы Анастасии Евтушенко. Парень Анастасии нашел ее тело в ее собственной квартире. Девушка ударилась головой об угол тумбы, но ее близкие подозревают, что это могло быть убийство. У девушки были враги, ведь она была известной и достаточно скандальной персоной.

В 17 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон Алла захотела присоединиться к расследованию. У нее появилась идея открыть собственное детективное агентство и тоже заняться расследованиями. Что сказала Наталья по этому поводу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 17 серия от 26.10.2023.

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