Video: Агенты справедливости 5 сезон 17 серия смотреть онлайн от 26.10.2023
В сериале Агенты справедливости 5 сезон 17 серия Вадим и Наталья взялись за расследование дела об убийстве известной и скандальной певицы Анастасии Евтушенко. Парень Анастасии нашел ее тело в ее собственной квартире. Девушка ударилась головой об угол тумбы, но ее близкие подозревают, что это могло быть убийство. У девушки были враги, ведь она была известной и достаточно скандальной персоной.
В 17 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон Алла захотела присоединиться к расследованию. У нее появилась идея открыть собственное детективное агентство и тоже заняться расследованиями. Что сказала Наталья по этому поводу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 17 серия от 26.10.2023.
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