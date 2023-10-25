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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 16 серия смотреть онлайн от 25.10.2023

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Агенты справедливости 5 сезон 16 серия смотреть онлайн от 25.10.2023
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Серия 16 | 25.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 16 серия от 25.10.2023 у Вадима радость – Карина вернулась. Она больше не злится на опекуна. Все готовились к возвращению девочки – Наталья приготовила ее любимые лакомства, а Марго заехала в гости. Но у Марго было к друзьям серьезное дело. Дочь ее университетского друга похитили. Неизвестные шантажируют отца девушки и требуют выкуп.

Сергей в 16 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон считает, что его дочь похитили исключительно ради денег. У Сергея есть своя клиника, так что семья не нуждается в деньгах и может заплатить крупную сумму за безопасность девушки. Вадим и Наталья хотели отказаться от дела, но Карина очень просила помочь, поэтому им пришлось согласиться. Найдут ли они дочь хирурга? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 16 серия от 25.10.2023.

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