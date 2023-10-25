Серія 16 | 25.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 16 серія від 25.10.2023 у Вадима радість – Каріна повернулася. Вона більше не сердиться на опікуна. Усі готувалися до повернення дівчинки – Наталя приготувала її улюблені ласощі, а Марго заїхала в гості. Але Марго мала до друзів серйозну справу. Дочку її університетського друга викрали. Невідомі шантажують батька дівчини та вимагають викуп.

Сергій у 16 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон вважає, що його доньку викрали виключно заради грошей. У Сергія є своя клініка, тому сім’я не потребує грошей і може заплатити велику суму за безпеку дівчини. Вадим та Наталя хотіли відмовитися від справи, але Каріна дуже просила допомогти, тому їм довелося зголоситися. Чи знайдуть вони дочку хірурга? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 16 серія від 25.10.2023.

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