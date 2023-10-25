Серія 15 | 25.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 15 серія від 25.10.2023 Вадим та Наталя розслідують нову справу. Усі думки Вадима зайняті Каріною. Дівчинка досі сердиться на опікуна за те, що він не розповів їй усю правду про батьків. Вона зустрілася зі своїм біологічним батьком. Що він розповів дочці про Вадима? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 15 серія.

У 15 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон Вадим та Наталя розслідують справу про вбивство студента. Матвій збирався повернутися до Києва з Ніжина, але раптово зник. Мама дзвонила і синові, і до університету, але там нічого про нього не чули. Нещодавно тіло Матвія знайшли в Ніжині. Хто й для чого вбив студента? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 15 серія від 25.10.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 сезон 14 серія від 25.10.2023