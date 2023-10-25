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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 14 серія дивитись онлайн від 25.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 14 серія від 25.10.2023. Агенти справедливості 14 серія 5 сезон від 25.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Агенти справедливості Серія 14 Агенти справедливості 14 серія 5 сезон дивитись онлайн
Серія 14 | 25.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 14 серія від 24.10.2023 Вадим та Наталя все ще не повернули довіру Каріни. Тепер дівчинка живе з тіткою, якій Вадим не довіряє через її кримінальне минуле. Наталя запропонувала напарникові відволіктися від переживань та зайнятися роботою.

У новій справі в 14 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон головна дивина в тому, що підозрюваного зловили по гарячих слідах – сусід бачив, як Паша біг з трупом дівчини по квартирі. Поліція затримала хлопця, коли він хотів забрати тіло на машині. Проте мати Паші не вірить у те, що він міг убити свою дівчину. Старша сестра Насті теж вважає, що хлопець не міг бути вбивцею, адже вона говорила із сестрою незадовго до її смерті, і вона сказала, що до неї хтось прийшов, але не її хлопець. Хто це був? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 5 сезон 14 серія від 24.10.2023.

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