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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 14 серия смотреть онлайн от 25.10.2023

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Агенты справедливости 5 сезон 14 серия смотреть онлайн от 25.10.2023
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Серия 14 | 25.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 14 серия от 24.10.2023 Вадим и Наталья все еще не вернули доверие Карины. Теперь девочка живет с тетей, которой Вадим не доверяет из-за ее криминального прошлого. Наталья предложила напарнику отвлечься от переживаний и заняться работой.

В новом деле в 14 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон главная странность в том, что подозреваемого поймали по горячим следам – сосед видел, как Паша бежал с трупом девушки по квартире. Полиция задержала парня, когда он хотел увезти тело на машине. Однако мать Паши не верит в то, что он мог убить свою девушку. Старшая сестра Насти тоже считает, что парень не мог быть убийцей, ведь она говорила с сестрой незадолго до ее смерти, и она сказала, что к ней кто-то пришел, но не ее парень. Кто же это был? Смотрите в сериале Агенты справедливости 5 сезон 14 серия от 24.10.2023.

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