Серия 15 | 25.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 15 серия от 25.10.2023 Вадим и Наталья расследуют новое дело. Все мысли Вадима заняты Кариной. Девочка все еще злится на опекуна за то, что он не рассказал ей всю правду о родителях. Она встретилась со своим биологическим отцом. Что он рассказал дочери о Вадиме? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 15 серия.

В 15 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон Вадим и Наталья расследуют дело об убийстве студента. Матвей собирался вернуться в Киев из Нежина, но внезапно исчез. Мама звонила и сыну, и в университет, но там ничего о нем не слышали. Недавно тело Матвея нашли в Нежине. Кто и зачем убил студента? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 15 серия от 25.10.2023.

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