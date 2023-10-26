Серія 17 | 26.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 17 серія Вадим та Наталя взялися за розслідування справи про вбивство відомої та скандальної співачки Анастасії Євтушенко. Хлопець Анастасії знайшов її тіло у її власній квартирі. Дівчина вдарилася головою об кут тумби, але її близькі підозрюють, що це могло бути вбивство. У дівчини були вороги, адже вона була відомою та досить скандальною персоною.

У 17 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон Алла захотіла приєднатися до розслідування. У неї з’явилася ідея відкрити власну детективну агенцію і також зайнятися розслідуваннями. Що сказала Наталя з цього приводу? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 17 серія від 26.10.2023.

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