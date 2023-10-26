Серія 18 | 26.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 18 серія від 26.10.2023 прагнення Алли до розслідувань досі не згасло. Вона хоче якнайшвидше вийти з клініки і взятися за нову справу. Їй досі не можна напружуватись, тому Наталя погодилася взятися за розслідування нової справи замість неї.

У 18 серії серіалу Агенти справедливості 5-й сезон Алла хотіла взятися за розслідування справи про смерть моделі Олени Якимчук. За офіційною версією слідства, Алла померла внаслідок нещасного випадку – вона просто захлинулась, коли пішла поплавати у басейні. Однак Аллі смерть Олени здається підозрілою, тому вона домовилася про зустріч із її помічницею Оксаною. Що дізналися Вадим та Оксана, коли поговорили з дівчиною? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 18 серія від 26.10.2023.

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