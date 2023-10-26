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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 19 серія дивитись онлайн від 26.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 19 серія від 26.10.2023. Агенти справедливості 19 серія 5 сезон від 26.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Агенти справедливості 5 сезон 19 серія дивитись онлайн від 26.10.2023
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 Агенти справедливості 5 сезон 19 серія дивитись онлайн від 26.10.2023
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 Агенти справедливості 5 сезон 19 серія дивитись онлайн від 26.10.2023
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 Агенти справедливості 5 сезон 19 серія дивитись онлайн від 26.10.2023
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Агенти справедливості Серія 19 Агенти справедливості 19 серія 5 сезон дивитись онлайн
Серія 19 | 26.10.2023 | Сезон 5

Ви дивитесь захопливий серіал про роботу приватної детективної агенції, яка займається розслідуваннями складних та заплутаних справ – Агенти справедливості 5 сезон 19 серія від 26.10.2023.

Поки Вадим Зорін зайнятий власними справами, за нове розслідування береться Наталя Дзюбенко. Жінці доручили завдання – знайти вбивцю журналістки Катерини Шпак, яка напередодні своєї загибелі в детективі 2023 Агенти справедливості 5 сезон зі скандалом залишила студію політичного ток-шоу просто в прямому ефірі.

Все виглядає так, наче Катерину вбив грабіжник, який увірвався до її квартири. Але дуже підозріло, що це сталося одразу після того, як Шпак осоромила місцевого депутата на очах у телеглядачів. То ж чи дійсно вбивство Катерини має політичний мотив? Дивіться в Агенти справедливості 5 сезон 19 серія від 26.10.2023.

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