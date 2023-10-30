Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Серіали
Серіали
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Всі проєкти
ru
Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 20 серія дивитись онлайн від 30.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 20 серія від 30.10.2023. Агенти справедливості 20 серія 5 сезон від 30.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
Дивіться також
Агенти справедливості 5 сезон 20 серія дивитись онлайн від 30.10.2023
Агенти справедливості

Агенти справедливості 22 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Агенти справедливості 5 сезон 20 серія дивитись онлайн від 30.10.2023
Агенти справедливості

Агенти справедливості 21 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Агенти справедливості 5 сезон 20 серія дивитись онлайн від 30.10.2023
Агенти справедливості

Агенти справедливості 19 серія 5 сезон дивитись онлайн

 Агенти справедливості 5 сезон 20 серія дивитись онлайн від 30.10.2023
Агенти справедливості

Агенти справедливості 18 серія 5 сезон дивитись онлайн
Агенти справедливості Серія 20 Агенти справедливості 20 серія 5 сезон дивитись онлайн
Серія 20 | 30.10.2023 | Сезон 5

Дивіться: Агенти справедливості 5 сезон 20 серія від 30.10.2023 на СТБ! Вадим та Наталя розслідують таємничі смерті жінок у пологовому будинку. За офіційною версією, яку подають у ЗМІ, обидві померли від ускладнення після грипу. Через вірус багато шкіл пішли на карантин, але таких смертельних випадків більше не було. Подруга Марго в 20 серії серіалу Агенти справедливості 2023 попросила звернути увагу на цей випадок. Вона працювала в тому пологовому будинку, де лежали обидві породіллі. За її словами, смерті взагалі не були схожі на грип, адже симптоми розвинулися блискавично. Марго зробила розтин і побачила чіткі сліди сильного харчового отруєння. Чи були ці смерті вбивствами? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 20 серія від 30.10.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 сезон 19 серія від 26.10.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати