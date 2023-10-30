Серія 20 | 30.10.2023 | Сезон 5

Дивіться: Агенти справедливості 5 сезон 20 серія від 30.10.2023 на СТБ! Вадим та Наталя розслідують таємничі смерті жінок у пологовому будинку. За офіційною версією, яку подають у ЗМІ, обидві померли від ускладнення після грипу. Через вірус багато шкіл пішли на карантин, але таких смертельних випадків більше не було. Подруга Марго в 20 серії серіалу Агенти справедливості 2023 попросила звернути увагу на цей випадок. Вона працювала в тому пологовому будинку, де лежали обидві породіллі. За її словами, смерті взагалі не були схожі на грип, адже симптоми розвинулися блискавично. Марго зробила розтин і побачила чіткі сліди сильного харчового отруєння. Чи були ці смерті вбивствами? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 20 серія від 30.10.2023.

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