Серія 23 | 31.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 23 серія Дзюбенко та Зорін знову напали на можливий слід серійного вбивці. За останній місяць у місті було скоєно щонайменше три дивних злочини, які схожі на справу рук маніяка. Для Вадима Зоріна такі вбивці – це улюблена тема сенсаційних статей, тому він охоче взявся за нове розслідування.

У 23 серії серіалу Агенти справедливості у вбивці ймовірно було три жертви. Він по кілька днів жорстоко їх бив і тільки потім вбивав і позбавлявся тіла. Агентів насторожило те, що він застрелив лише одну жертву. В інших тіл не було вогнепальних поранень. Якщо це маніяк, чому він змінює спосіб вбивства? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 23 серія від 31.10.2023.

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