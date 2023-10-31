Серія 24 | 31.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 24 серія від 31.10.2023 Вадим та Наталя одночасно розслідують вбивство та намагаються зрозуміти, що їм робити з успішністю Каріни у школі. Чому дівчинка не може зосередитись на навчанні? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 24 серія.

Клієнткою у 24 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон стала сестра підозрюваного Катерина. Її брата заарештували за підозрою у вбивстві дівчини, з якою він навіть не був знайомий. Світлана Повалій була одягнена в куртку начальниці Федора, а та напередодні звільнила хлопця. Невже звільнення було достатнім мотивом для вбивства? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 24 серія від 31.10.2023.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 сезон 23 серія від 31.10.2023