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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 27 серія дивитись онлайн від 01.11.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 27 серія від 01.11.2023. Агенти справедливості 27 серія 5 сезон від 01.11.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 27 | 01.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 27 серія від 01.11.2023 справу розслідували не Дзюбенко та Зорін, а Марго та Івченко! Агенти виявилися надто зайнятими для того, щоб братися за нову справу. Їх попросила про допомогу Каріна. У хлопчика, який подобається підопічній Зоріна, проблеми в сім’ї. Є ймовірність, що його заберуть до дитячого будинку. Агенти запропонували Марго самостійно розпочати розслідування цієї справи, заручившись допомогою Івченка.

У 27 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон Марго привезли тіло чоловіка, який помер під час МРТ. Його тіло вибухнуло зсередини через сталеву пластину, яку поставили ще три роки тому. Невже хтось продумав убивство ще тоді? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 27 серія від 01.11.2023.

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