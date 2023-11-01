Серія 28 | 01.11.2023 | Сезон 5

Дивіться онлайн Агенти справедливості 5 сезон 28 серія! Які зміни в житті чекають на Наталю Дзюбенко? Через що посварилися Марго та Івченко? І яку справу розплутали агенти цього разу? Дізнайтеся зараз – дивіться 28 серію Агенти справедливості 5 сезон на СТБ!

Агентам попався дуже дивний клієнт. Георгій вважає, що за ним стежать і йому найближчим часом загрожує смерть. Друзі Георгія один за одним помирають за загадкових обставин. Один упав з даху, другий помер від інфаркту, третій наступив на електричний кабель, а ще одна жінка отруїлася щурою отрутою. Ці смерті можна було б списати на нещасні випадки, але чому тоді так багато знайомих людей померли один за одним? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 28 серія від 01.11.2023.

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