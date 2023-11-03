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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 29 серія дивитись онлайн від 02.11.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 29 серія від 02.11.2023. Агенти справедливості 29 серія 5 сезон від 02.11.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 29 | 03.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 29 серія від 02.11.2023 до агенції звернулася дівчина на ім’я Аня. Вона втратила брата, якого знайшла лише в дорослому віці, бо в дитинстві її вдочерили. Її брат був екстрим-блогером, за яким стежили люди з усього світу. Андрій досліджував місто та знімав влоги про свої пригоди. У 29 серії серіалу Агенти справедливості парубка знайшли мертвим під мостом. За висновками медиків, Андрій помер від багатьох переломів. Справу не відкрили, бо кваліфікували трагедію як нещасний випадок. Але Аня впевнена, що Андрій не міг просто взяти й впасти з мосту, адже він обіцяв своїй нареченій припинити екстрим. Хто його вбив і за що? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 29 серія від 02.11.2023.

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