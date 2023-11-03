Серия 31 | 03.11.2023 | Сезон 5

Поздравляем вас в детективном сериале Агенты справедливости 5 сезон 31 серия от 02.11.2023, в котором Вадиму поручат расследовать исчезновение трех секс-работниц. Полиция не очень хочет браться за это дело, однако есть все основания полагать, что в городе появился серийный душегуб в сериале Агенты справедливости 2023.

Наталья будет расследовать таинственную гибель программиста Артура Вовка, чья жена обратилась в агентство за помощью. Женщина уверена, что мужчину убили, но выставили все как несчастный случай. Разбираться в этом будут наши частные сыщики в сериале Агенты справедливости 5 сезон 31 серия от 02.11.2023.

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