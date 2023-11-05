Серия 32 | 05.11.2023 | Сезон 5

Смотрите онлайн Агенты справедливости 5 сезон 32 серия от 05.11.2023! Вадим и Наталья помогали влюбленному преподавателю философии. Яков Михайлович уже немолод, но он смог найти свою любовь в сети. Он начал переписываться с 25-летней Милой. Она живет в другом городе, поэтому Яков Михайлович никогда не виделся с любимой. Они наконец-то договорились о встрече, но Мила не приехала. Яков Михайлович начал звонить ей, но телефон девушки был отключен.

Вадим и Наталья в 32 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон сразу предположили, что на самом деле девушка не была влюблена в Якова Михайловича, а хотела использовать его для каких-то своих целей. Зорин и Дзюбенко нашли в интернете профиль девушки с фотографиями Милы, но ее звали Оксаной и она умерла… Кто же тогда Мила? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 32 серия.

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