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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 34 серія дивитись онлайн від 06.11.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 34 серія від 06.11.2023. Агенти справедливості 34 серія 5 сезон від 06.11.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 34 | 06.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 34 серія від 06.11.2023 до агенції прийшов Роман Галюк, який став свідком дуже дивного випадку. І хоча він не мав до справи жодного відношення, не зміг пройти повз.

Роман у 34 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон їхав до Києва з Одеси. По дорозі він розмовляв із дівчиною, яка сиділа на сусідньому сидінні. Вона нервувала і була як на голках, тому Роман хотів якось підняти їй настрій. Несподівано автобус зупинився. У салон завалилася поліція та запитала, чи є серед пасажирів Крістіна Марченко. На це ім’я озвалася сусідка Романа. Вона вийшла з автобуса і її одразу заарештували. А багажнику поліція знайшла мертву дитину Христини. Дівчина виглядала так, ніби вона в щирому шоці від знахідки. Але хто міг підкинути немовля в багажник? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 34 серія від 06.11.2023.

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