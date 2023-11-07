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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 5 сезон 37 серия смотреть онлайн от 07.11.2023

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Серія 37 | 07.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 37 серія від 07.11.2023 Зорін та Дзюбенко розслідують вбивство 5-річної давності. Тіло залишили в дуже вологих умовах, тому до теперішнього часу від нього залишився лише голий скелет. Незважаючи на це, судмедексперту вдалося дещо дізнатися про загиблу. Їй було 18-19 років і, судячи з анатомічних змін, вона професійно грала в теніс. Також у неї була зламана нога. Зачіпок дуже мало, але Наталя та Вадим погодилися взятися за цю справу, адже пліція дуже неохоче береться за такі випадки.

Вадиму в 37 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон вдалося вийти на тренера дівчини. Її звали Вероніка Семенова, вона грала в теніс і одного разу на тренуванні зламала ногу. Вадим вирішив поспілкуватися з рідними Вероніки, але виявилося, що вона давно порвала всі зв’язки із сім’єю… Чи зможуть агенти знайти якісь зачіпки та розкрити цю справу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 37 серія від 07.11.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 5 сезон 36 серія від 07.11.2023

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