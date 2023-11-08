Серия 39 | 08.11.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 39 серия от 08.11.2023 Наталья и Вадим занимаются поисками пропавшей девушки. Альбина работала няней у Татьяны, которая и обратилась в агентство по поводу пропажи девушки. Альбина не вышла на работу после выходных, поэтому Таня начала беспокоиться. Она уверена: с Альбиной что-то случилось, иначе она бы сообщила, почему не может выйти на работу.

Татьяна в 39 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон объяснила, что познакомилась с Альбиной при необычных обстоятельствах. Девушка буквально потеряла сознание на улице от изнеможения. У Альбины не было близких, кроме бабушки. Однако трагедия отобрала у Альбины и последнего близкого человека – в квартире случился пожар, в котором старушка сгорела заживо. Таня дала Альбине работу и очень заботилась о девушке. Кроме того, она еще работала уборщицей. Но почему она неожиданно исчезла? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 39 серия от 08.11.2023.

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