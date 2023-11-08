Серія 41 | 08.11.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 41 серія від 08.11.2023 вбивство сталося в домі, де мешкає Алла. До неї в квартиру прийшли оперативники та повідомили, що сусідку Алли Ліду вбили. Поліцейським потрібні були поняті, але Алла не змогла залишатися осторонь, знаючи, що її знайому вбили. Вона захотіла приєднатися до розслідування, але поліцейські сказали, що їм не потрібна її допомога.

Алла в 41 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон попросила Наталю допомогти з розслідуванням. Вона вважає, що поліція помиляється у своїх припущеннях. За офіційною версією слідства Ліду вбив п’яний чоловік. Але інтуїція підказуєнагадує Аллі, що все було не так. Хто ж має рацію, вона чи поліція? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 41 серія від 08.11.2023.

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