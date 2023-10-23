Серия 10 | 23.10.2023 | Сезон 5

В сериале Агенты справедливости 5 сезон 10 серия от 23.10.2023 Вадим и Наталья взялись за дело международного уровня. Они расследовали убийство гражданина Великобритании Гарри Эдвардса. Он был женат на украинке, и в консульстве считают, что именно она подстроила убийство мужа.

В 10 серии сериала Агенты справедливости 5 сезон Вадим и Наталья прибыли в консульство, чтобы узнать подробности дела. Представители консульства участвовали в расследовании, но потом дело зашло в тупик. Прошел уже год со смерти Гарри, а подозреваемые все еще не задержаны. Гарри сбила машина у загородного ресторана, где он отдыхал со своей женой Анной. В консульстве уверены, что Анна была в сговоре с водителем, но полиция ее покрывает. Так ли это? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 5 сезон 10 серия от 23.10.2023.

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