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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 5 сезон 10 серія дивитись онлайн від 23.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 5 сезон 10 серія від 23.10.2023. Агенти справедливості 10 серія 5 сезон від 23.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 10 | 23.10.2023 | Сезон 5

У серіалі Агенти справедливості 5 сезон 10 серія від 23.10.2023 Вадим та Наталя взялися за справу міжнародного рівня. Вони розслідували вбивство громадянина Великої Британії Гаррі Едвардса. Він був одружений з українкою, і в консульстві вважають, що саме вона підлаштувала вбивство чоловіка.

У 10 серії серіалу Агенти справедливості 5 сезон Вадим і Наталія прибули до консульства, щоб дізнатися подробиці справи. Представники консульства брали участь у розслідуванні, але потім справа зайшла в глухий кут. Минув уже рік зі смерті Гаррі, а підозрюваних досі не затримано. Гаррі збила машину біля заміського ресторану, де він відпочивав зі своєю дружиною Ганною. У консульстві впевнені, що Ганна була в змові з водієм, але поліція її покриває. Чи так це? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 5 сезон 10 серія від 23.10.2023.

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