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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 40 серия смотреть онлайн от 08.08.2023

Сериал Агенты справедливости 40 серия от 08.08.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 40 серия уже на сайте СТБ
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Серия 40 | 08.08.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 40 серия к Евгению и Наталье вернулось старое дело. Валентина Сергеевна уже когда-то обращалась в агентство, когда у нее пропала дочь. Тогда оказалось, что девушка утонула. Ее тело обнаружили на дне реки. Дело закрыли, но Валентина Сергеевна уверена: смерть ее дочери осталась неразгаданной. Она подозревает мужа дочери, который теперь воспитывает их общего сына Тимура. Валентина Сергеевна в 40 серии сериала Агенты справедливости просит Евгения и Наталью помочь забрать внука у человека, который, возможно, лишил жизни его мать.

Год назад Алла поехала на вызов клиентки на дом. Она была мастером маникюра и обычно работала только в салоне, но в тот вечер она согласилась поехать на дом к девушке, которая заболела перед своей свадьбой. С тех пор Аллу никто не видел живой. Что на самом деле произошло в тот вечер? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 40 серия от 08.08.2023.

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