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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 40 серія дивитись онлайн від 08.08.2023

Серіал Агенти справедливості 40 серія від 08.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 40 серія вже на сайті СТБ
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Серія 40 | 08.08.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 40 серія до Євгена та Наталі повернулася стара справа. Валентина Сергіївна вже колись зверталася до агенції, коли в неї зникла дочка. Тоді виявилось, що дівчина потонула. Її тіло виявили на дні річки. Справу закрили, але Валентина Сергіївна впевнена: смерть її дочки залишилася нерозгаданою. Вона підозрює чоловіка дочки, який тепер виховує їхнього спільного сина Тимура. Валентина Сергіївна в 40 серії серіалу Агенти справедливості просить Євгена та Наталю допомогти забрати онука в людини, яка, можливо, позбавила життя його матір.

Рік тому Алла поїхала на виклик клієнтки додому. Вона була майстринею манікюру і зазвичай працювала тільки в салоні, але того вечора вона погодилася поїхати додому до дівчини, яка захворіла перед своїм весіллям. З того часу Аллу ніхто не бачив живої. Що насправді сталося того вечора? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 40 серія від 08.08.2023.

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