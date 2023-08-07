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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 39 серія дивитись онлайн від 07.08.2023

Серіал Агенти справедливості 39 серія від 07.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 39 серія вже на сайті СТБ
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Серія 39 | 07.08.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 39 серія від 07.08.2023 Наталія та Євген беруться за справу про вбивство відомого режисера. Геннадій Сорокін у понеділок не з'явився на зйомки, а пізніше його знайшли мертвим у його кабінеті. Режисерові проломили череп, а поряд із ним знайшли важку статуетку. І хоча вона могла бути знаряддям вбивства, на статуетці не виявили відбитків.

Поліція в 39-й серії Агенти справедливості працює над основною версією – збройне пограбування. Сейф у кабінеті був порожній, тому слідчі припустили, що Геннадій застав грабіжника зненацька. Чому Євгену та Наталі ця версія видається неправдоподібною? І хто міг хотіти прибрати режисера? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 39 серія онлайн.

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