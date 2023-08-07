Серія 38 | 07.08.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 38 серія від 07.08.2023 вбили відому прокурорку. Зоя була колегою Наталії, але слідча чомусь дуже відсторонено відреагувала на цю новину. Вона сказала Євгену, що не хоче про це розмовляти. Поведінка колеги здалася журналістові дуже дивною… Дізнайтеся причину в серіалі Агенти справедливості 38 серія від 07.08.2023!

Чоловік Зої Анатолій прийшов до детективної агенції та попросив допомогти знайти вбивцю дружини. Він упевнений, що поліція хоче зам'яти справу! За офіційною версією Наталя впала з даху через необережність, але Анатолію це здається малоймовірним. Чи правий він? Дізнайтесь у серіалі Агенти справедливості 38 серія від 07.08.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 37 серія від 07.08.2023