Агенты справедливости 38 серия смотреть онлайн от 07.08.2023

Серия 38 | 07.08.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 38 серия от 07.08.2023 убили известную прокурора. Зоя была коллегой Натальи, но следовательница почему-то очень отстраненно отреагировала на эту новость. Она сказала Евгению, что не хочет об этом разговаривать. Поведение коллеги показалось журналисту очень странным… Узнайте причину в сериале Агенты справедливости 38 серия от 07.08.2023!

Муж Зои Анатолий пришел в детективное агентство и попросил помочь найти убийцу жены. Он уверен, что полиция хочет замять дело! По официальной версии Наталья упала с крыши по неосторожности, но Анатолию это кажется маловероятным. Прав ли он? Узнайте в сериале Агенты справедливости 38 серия от 07.08.2023.

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