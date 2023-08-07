Агенты справедливости 37 серия смотреть онлайн от 07.08.2023

Серия 37 | 07.08.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 37 серия от 07.08.2023 на СТБ! Максим пришел в агентство журналистских расследований, потому что хочет доказать свою непричастность к убийству Сусанны. Какое-то время Максим и Сусанна встречались, но не состояли в официальных отношениях. Когда тело Сусанны нашли в подвале, правоохранители тут же заподозрили Максима. После допроса мужчина решил обратиться к частным детективам, ведь сейчас у него другая девушка, и они собираются пожениться.

В 37 серии сериала Агенты справедливости Сусанну нашли в подвале частного дома. Кто-то во время ремонта закатал тело девушки в бетон. Это стало шоком для хозяина недвижимости, который на несколько месяцев уезжал из города. Кто мог это сделать? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 37 серия от 07.08.2023.

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