Агенты справедливости 36 серия смотреть онлайн от 06.08.2023

Серия 36 | 06.08.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 36 серия город всколыхнула страшная новость. В элитном районе произошло ужасное убийство! Семью известного банкира Агапова убили прямо в доме, а полиция задержала подростков из этого же района по подозрению в этом преступлении. Выжить удалось только 16-летнему Марку. Сын Кристины Агаповой от первого брака в тот день был в гостях. Он вернулся, когда его семьи уже не стало. Из дома пропали дорогие украшения и другие ценные вещи.

Полиция в 36 серии сериала Агенты справедливости разрабатывает только одну версию произошедшего – вооруженное ограбление. Однако есть женщина, которая сомневается в том, что преступление совершили подростки. В агентство журналистских расследований пришла Валентина, мама Андрея, погибшего в тот же день. Почему она уверена, что ее сын не имел отношения к произошедшему? Смотрите в сериале Агенты справедливости 36 серия.

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