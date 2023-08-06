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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 35 серия смотреть онлайн от 06.08.2023

Сериал Агенты справедливости 35 серия от 06.08.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 35 серия уже на сайте СТБ
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Серия 35 | 06.08.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 35 серия от 06.08.2023 Виталина подозревает, что кто-то убил ее сестру. По официальным данным Светлана курила в постели и заснула. Но Виталина утверждает, что это совсем не похоже на ее сестру. Светлана не пила и не курила, к тому же она готовилась к важному собеседованию. Девушка всю жизнь танцевала, и она наконец-то решилась пройти кастинг на работу на круизном лайнере. Все ее мысли занимали танцы, поэтому Виталина уверена, что ее сестра не могла бы поступить так безрассудно.

Виталина в 35 серии сериала Агенты справедливости считает, что у ее сестры были неприятности, о которых она не говорила. Недавно она вернулась с красным следом на щеке, но на все вопросы Виталины Светлана отмалчивалась. Мог ли кто-то подстроить поджог? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 35 серия.

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