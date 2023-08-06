Серия 35 | 06.08.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 35 серія від 06.08.2023 Віталіна підозрює, що хтось убив її сестру. За офіційними даними Світлана курила в ліжку та заснула. Але Віталіна стверджує, що це зовсім не схоже на її сестру. Світлана не пила і не курила, до того ж вона готувалася до важливої співбесіди. Дівчина все життя танцювала, і вона нарешті вирішила пройти кастинг на роботу на круїзному лайнері. Усі її думки займали танці, тому Віталіна впевнена, що її сестра не могла б вчинити так безрозсудно.

Віталіна в 35 серії серіалу Агенти справедливості вважає, що її сестра мала неприємності, про які вона не говорила. Нещодавно вона повернулася із червоним слідом на щоці, але на всі запитання Віталіни Світлана відмовчувалася. Чи міг хтось підлаштувати підпал? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 35 серія.

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