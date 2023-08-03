Серия 34 | 03.08.2023 | Сезон 1

Дивіться серіал Агенти справедливості 34 серія онлайн! Світлана зістрибнула з даху у п'ятницю 13-го. Для поліції ця справа нецікава, адже дівчина явно вчинила самогубство. Але її мати впевнена, що це не так, тому вона вирішила звернутися до агентства журналістських розслідувань.

Мама Світлани в 34 серії серіалу Агенти справедливості 2023 розповіла Наталії та Євгенові про деякі факти, які не взяла до уваги поліція. Світлана захоплювалася молодіжною течією готов, мала багато друзів, які мали на неї сильний вплив. Мама вважає, що друзі могли підштовхнути Світлану до думок про самогубство або навіть зіштовхнути її з даху, адже дівчина не перша з цієї компанії, хто наклав на себе руки таким чином… Чи права мати? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 34 серія від 03.08.2023.

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