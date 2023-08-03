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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 34 серия смотреть онлайн от 03.08.2023

Сериал Агенты справедливости 34 серия от 03.08.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 34 серия уже на сайте СТБ
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Серия 34 | 03.08.2023 | Сезон 1

Смотрите сериал Агенты справедливости 34 серия онлайн! Светлана спрыгнула с крыши в пятницу 13-го. Для полиции это дело неинтересно, ведь девушка очевидно совершила самоубийство. Но ее мама уверена, что это не так, поэтому она решила обратиться в агентство журналистских расследований.

Мама Светланы в 34 серии сериала Агенты справедливости 2023 рассказала Наталье и Евгению о некоторых фактах, которые не приняла во внимание полиция. Света увлекалась молодежным течением готов, у нее было много друзей, которые имели на нее сильное влияние. Мама считает, что друзья могли подтолкнуть Свету к мыслям о самоубийстве или же даже столкнуть ее с крыши, ведь девушка не первая из этой компании, кто покончил с собой таким образом… Права ли мать? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 34 серия от 03.08.2023.

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