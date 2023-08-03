Агенты справедливости 33 серия смотреть онлайн от 03.08.2023

Серия 33 | 03.08.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 33 серия за помощью Евгения и Натальи обратились две матери, которые ищут своих дочерей. Две подруги исчезли в один вечер. Лера и Саша пошли гулять и не вернулись домой. Раньше они всегда приходили вовремя или хотя бы предупреждали матерей, что задержатся. На этот раз девочки просто перестали отвечать на звонки. В полиции считают, что подростки просто бунтуют и вернутся домой, как только им нужны будут деньги.

Матери девочек в 33 серии сериала Агенты справедливости не на шутку перепугались. Они не верят в то, что Саша и Лера могли уйти сами, ведь они не взяли с собой ничего ценного. Учителя в школе говорят, что за последнюю четверть у девочек очень сильно снизилась успеваемость. Могли ли они связаться с плохой компании или нарваться на неприятности? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 33 серия онлайн.

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