Агенты справедливости 32 серия смотреть онлайн от 02.08.2023

Серия 32 | 02.08.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 32 серия Евгению и Наталье позвонила девушка, которая попросила их приехать. Она слишком больна и слаба, чтобы добраться в офис самостоятельно. Ее парня задержали по обвинению в убийстве собственной матери!

В 32 серии сериала Агенты справедливости оказалось, что мать Вадима работала биоэнергетиком под псевдонимом Целительница Жанна. У нее было достаточно клиентов, которые обычно приходили на прием домой. У Жанны была ассистентка Мирослава, которая и обнаружила тело начальницы. Экспертиза установила, что женщина умерла от удара током, скорее всего из-за неисправной лампы-сферы. Но почему тогда полиция задержала Вадима? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 32 серия онлайн.

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