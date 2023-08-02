Серия 32 | 02.08.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 32 серія Євгену та Наталі зателефонувала дівчина, яка попросила їх приїхати. Вона надто хвора та слабка, щоб дістатися офісу самостійно. Її хлопця затримали за звинуваченням у вбивстві власної матері!

У 32 серії серіалу Агенти справедливості виявилося, що мати Вадима працювала біоенергетиком під псевдонімом Цілителька Жанна. Вона мала достатньо клієнтів, які зазвичай приходили на прийом додому. Жанна мала асистентку Мирославу, яка й виявила тіло начальниці. Експертиза встановила, що жінка померла від удару струмом, найімовірніше через несправну лампу-сферу. Але чому тоді поліція затримала Вадима? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 32 серія онлайн.

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