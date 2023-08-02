Серия 31 | 02.08.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 31 серія Євген та Наталя взялися за практично безнадійну справу. Вони погодилися допомогти із пошуками дівчини, яка зникла рік тому. Дуже рідко вдається вийти на слід зниклих людей, якщо минуло так багато часу. Добросердечний Євген, як завжди, не зміг відмовити матері. Валентина вже рік шукає доньку, але ні поліція, ні волонтери не можуть допомогти їй.

Валентина в 31 серії серіалу Агенти справедливості поскаржилася Євгену та Наталі на роботу поліції. Валентина неодноразово говорила слідчим, що Олену міг украсти її біологічний батько, але ця версія здається їм малоймовірною. Чи права Валентина? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 31 серія онлайн.

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