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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 30 серія дивитись онлайн від 01.08.2023

Серіал Агенти справедливості 30 серія від 01.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 30 серія вже на сайті СТБ
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Серия 30 | 01.08.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн Серіал Агенти справедливості 30 серія на СТБ! Євген та Наталя звикли ставитися до своїх справ як професіонали, але цього разу навіть їм важко було стримати свої емоції. Євген побачив на вулиці несамовиту картину – дівчина плакала над тілом свого загиблого хлопця. Ця сцена впала в пам’ять Євгена намертво. Коли пізніше він зустрів цю дівчину в супермаркеті, то миттєво її впізнав. Лариса також впізнала Євгена, адже вона раніше вже чула про журналіста. Він пообіцяв допомогти з пошуками водія, який збив хлопця Лариси та втік з місця злочину.

Лариса в 30 серії серіалу Агенти справедливості зачепила своєю розповіддю Наталю та Євгенія до глибини душі. Вони з Дімою любили одне одного й будували плани, але фатальна ДТП все перекреслила. Чи зможуть Євген та Наталя знайти водія? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 30 серія онлайн.

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