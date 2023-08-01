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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 29 серия смотреть онлайн от 01.08.2023

Сериал Агенты справедливости 29 серия от 01.08.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 29 серия уже на сайте СТБ
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Серия 29 | 01.08.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 29 серия от 01.08.2023 у Натальи и Евгения был непростой разговор с бабушкой покойной Леры. Женщина хочет, чтобы ей помогли найти убийцу внучки. По ее словам полиция бездействует. Задержанных нет, подозреваемых тоже. Бабушка хочет, чтобы убийца ее внучки ответил перед законом, поэтому она решила обратиться в частное детективное агентство.

Соседи в 29 серии сериала Агенты справедливости обнаружили тело Леры в подъезде. Их уже несколько дней беспокоил сильный неприятный запах. Они начали искать источник и обнаружили сваленные в кучу мешки, а в них – сложенное в странной позе тело… Кто и зачем убил молодую девушку? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 29 серия от 01.08.2023.

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