Серия 29 | 01.08.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 29 серія від 01.08.2023 в Наталії та Євгена була непроста розмова з бабусею покійної Лери. Жінка хоче, щоб їй допомогли знайти вбивцю внучки. За її словами поліція не діє. Затриманих немає, підозрюваних також. Бабуся хоче, щоб убивця її онуки відповів перед законом, тому вона вирішила звернутися до приватної детективної агенції.

Сусіди у 29 серії серіалу Агенти справедливості виявили тіло Лери у під'їзді. Їх уже кілька днів турбував неприємний запах. Вони почали шукати джерело та виявили звалені в купу мішки, а в них – складене в дивній позі тіло… Хто й навіщо вбив молоду дівчину? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 29 серія від 01.08.2023.

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